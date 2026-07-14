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UE aprova 659 milhões de euros em ajuda estatal para 4 projetos de semicondutores na Alemanha

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 14.07.2026, 08:42:00 Editado em 14.07.2026, 08:54:37
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A Comissão Europeia aprovou 659 milhões de euros em ajuda estatal da Alemanha para apoiar a construção de quatro novas instalações de semicondutores, em uma iniciativa voltada a reforçar a autonomia e a segurança da cadeia de suprimentos do bloco. Segundo o Executivo europeu, os projetos estão alinhados aos objetivos da Lei Europeia de Chips e das diretrizes políticas da UE para 2024-2029.

Os recursos serão destinados à Element 3-5 (353 milhões de euros), para fabricar discos de carbeto de silício, chamados de "wafers", na Renânia do Norte-Vestfália; à Vishay (214 milhões de euros), para produzir transistores Power MOSFET em Schleswig-Holstein; à KLA (74,4 milhões de euros), para equipamentos avançados de metrologia óptica em Hesse; e à KETEK (17,9 milhões de euros), para chips especializados em sensores de radiação na Baviera. Os projetos serão financiados conjuntamente pelo governo federal e pelos Estados alemães.

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Na avaliação da Comissão, braço executivo da União Europeia (UE), as quatro fábricas serão "as primeiras de seu tipo na Europa" e ampliarão a capacidade de fabricação do bloco em segmentos considerados estratégicos. Bruxelas também concluiu que os investimentos dificilmente seriam realizados sem apoio público, o que justifica a concessão dos subsídios sob as regras de auxílio estatal da UE.

Como contrapartida, as empresas se comprometeram a fortalecer a cooperação com universidades e centros de pesquisa, priorizar pedidos em caso de escassez de oferta, ampliar programas de formação de mão de obra especializada e compartilhar com o governo alemão eventuais lucros acima do esperado.

A decisão ocorre pouco mais de um mês após a Comissão apresentar "Lei de Chips 2.0", proposta destinada a acelerar os investimentos em semicondutores, reduzir dependências estratégicas e fortalecer a produção de chips avançados na União Europeia. Segundo Bruxelas, as aprovações desta terça elevam para 18 o número de projetos autorizados sob esse marco, totalizando cerca de 14,2 bilhões de euros em ajuda estatal aprovada pelos países do bloco.

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