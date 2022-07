UE anuncia ajuda à Itália em dois programas, um deles por guerra na Ucrânia

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

A Comissão Europeia informa em comunicado que aprovou US$ 10 bilhões em um esquema de garantia de empréstimos da Itália para apoiar empresas em setores afetados pela invasão da Rússia na Ucrânia. O aval ocorreu no âmbito da estrutura de ajuda temporária adotada em 23 de março. Em outro comunicado, a Comissão Europeia diz que, com a adoção de um Acordo de Parceria e Coesão Política, a Itália receberá 42,7 bilhões de euros da União Europeia até 2027, a fim de promover a economia, a coesão social e territorial, "com um foco particular nas regiões do sul" do país, mais pobre.