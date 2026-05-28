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UE ampliará cotas de importação e tarifas sobre China; Pequim diz que protegerá seus direitos

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 12:31:00 Editado em 28.05.2026, 12:43:33
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A União Europeia ampliará o uso de suas defesas comerciais para proteger setores industriais do que Bruxelas vê como uma ameaça "existencial" das importações chinesas, disse nesta quinta-feira, 28, o comissário de Indústria do bloco, Stéphane Séjourné.

Séjourné afirmou ao Financial Times que a UE implantará cotas de importação e tarifas de forma mais sistemática, pois indústrias europeias de químicos, metais e tecnologia limpa estão em risco de serem destruídas pela concorrência desleal chinesa. "Usaremos cláusulas de salvaguarda de maneira mais geral em setores e não apenas em empresas ou matérias-primas específicas", comentou ele.

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Em resposta, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, instou a UE a ver seus laços comerciais com Pequim de maneira abrangente e objetiva, "honrando seu compromisso com o livre comércio".

A China está acompanhando de perto os movimentos do bloco e tomará todas as medidas necessárias para salvaguardar seus direitos e interesses legítimos, disse Mao em uma coletiva de imprensa regular, informou o China Daily.

"O comércio internacional é uma escolha de duas vias, sem ninguém sendo forçado a comprar ou vender", enfatizou ela, acrescentando que as relações comerciais China-UE são mutuamente benéficas em essência.

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