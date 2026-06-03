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ECONOMIA

UE afirma que novas propostas tarifárias dos EUA são 'injustificadas'

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 08:29:00 Editado em 03.06.2026, 08:36:10
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A União Europeia (UE) afirmou nesta quarta-feira (3) que considera "injustificadas" as novas tarifas propostas pelos Estados Unidos, anunciadas após uma investigação sobre bens supostamente produzidos com trabalho forçado.

Na terça-feira, 2, o escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR) informou que pretende impor tarifas adicionais de 10% sobre importações de bens da UE e de outras cinco economias, citando o que classificou como falha em "aplicar de forma efetiva a proibição de importação de bens produzidos com trabalho forçado". Para outras 54 economias, incluindo China e Índia, a alíquota proposta é maior, de 12,5%.

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O porta-voz de Comércio da UE, Olof Gill, disse que o bloco analisará cuidadosamente as conclusões da investigação norte-americana e as medidas sugeridas, e que seguirá em diálogo com o governo Trump.

"Ainda assim, a UE considera que tarifas impostas com base nesses fundamentos são injustificadas", afirmou. "Como deixamos claro de forma consistente ao longo desse processo, a UE compartilha plenamente as preocupações dos EUA com o trabalho forçado e continua totalmente comprometida em erradicá-lo das cadeias globais de suprimentos por meio de ações concretas." Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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EUA/TRUMP/TARIFAS/BRASIL trabalho forçado UE
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