A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), abriu uma investigação antitruste formal para apurar se a Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) violou as regras de concorrência do bloco. A suspeita é de que a empresa tenha dificultado o comércio transfronteiriço de refrigerantes e bebidas esportivas e impedido certos clientes de negociar compras desses produtos para vários países.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 23, a comissão afirmou estar preocupada com a possibilidade de a empresa, sediada no Reino Unido e uma das maiores engarrafadoras europeias de marcas da The Coca-Cola Company, ter abusado de sua posição dominante no fornecimento por atacado de refrigerantes a supermercados e varejistas da UE.

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A CCEP afirmou que continuará a colaborar integralmente com as autoridades. "Como uma empresa com presença de longa data em toda a Europa, levamos o direito da concorrência muito a sério", declarou a companhia.