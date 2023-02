Ucrânia pode contar com financiamento do FMI, afirma diretora-geral do FMI

Matheus Zúñiga, especial para o Estadão/Broadcast (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ao fim de sua visita na Ucrânia nesta terça-feira, disse que espera ver uma recuperação econômica gradual do país "ao longo do ano". Esta semana, a invasão do país pela Rússia completa um ano.

continua após publicidade .

Ao reiterar o apoio à Ucrânia, a diretora-geral disse que será possível realizar "um programa completo de financiamento do FMI" dedicado ao país, como resultado da grande captação de doações por meio da ferramenta de Monitoramento do Programa com envolvimento da Diretoria (PMB, na sigla em inglês) da instituição.

Durante seu pronunciamento, Georgieva parabenizou a economia ucraniana por sua resiliência até o momento, em meio ao conflito com a Rússia, além de dizer que autoridades do país estão trabalhando com foco em "um período de transformação e adesão à União Europeia (UE)".