UBS vê troca de US$ 83 tri em riqueza privada para um nova geração com interesse por clássicos

O UBS Wealth Management prevê que será feita a maior transferência de riqueza da história moderna nas próximas duas ou três décadas, com um volume estimado em US$ 83 trilhões mudando de mãos. E esse tsunami de recursos deve ser alocado em ativos clássicos, como ações e títulos, sem muitos arroubos por novidades como produtos digitais.

Em levantamento sobre a Próxima Geração, o UBS WM identificou que quando se trata da escolha de estratégias e abordagens de investimento dos herdeiros, a confiança e a familiaridade são os fatores mais importantes. E a opção é pelo tradicional.

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Quase oito em cada dez dos consultados investem em ações e títulos individuais, enquanto cerca de metade detém imóveis ou fundos de investimento passivos.

Há, no entanto, sinais de que a próxima geração está expandindo o leque de suas atividades de investimento. Um em cada quatro investe em mercados privados e quase um em cada cinco faz investimentos diretos, muitas vezes para diversificar portfólios e obter exposição a mercados não negociados publicamente.

E novas classes de ativos, como os ativos digitais, despertam pouco entusiasmo. "Entre aqueles que gerenciam ativamente seus investimentos, apenas 11% investem em criptomoedas. "Isso aponta para curiosidade em vez de convicção", diz o UBS WM.

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A perspectiva dessa nova geração é moldada pelo ambiente mais amplo. Ao serem questionados sobre os assuntos que mais os preocupam, os entrevistados apontaram principalmente para desafios estruturais de longo prazo, em vez de preocupações de curto prazo com o mercado.

Tecnologia e inteligência artificial (62%) foram classificadas como a principal preocupação,

seguidas por pobreza e desigualdade (49%) e educação (41%).

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O relatório foi feito com base em informações obtidas a partir de mais de 170 respostas em duas pesquisas com a próxima geração de herdeiros, líderes e fundadores, seguidas por uma série de entrevistas aprofundadas - pesquisa qualitativa - que revelaram o lado pessoal de suas experiências.