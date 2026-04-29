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UBS lucra mais que o esperado no 1º trimestre; em Zurique, ação salta quase 5%

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 07:24:00 Editado em 29.04.2026, 07:37:24
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O UBS divulgou nesta quarta-feira (29) que teve lucro líquido de US$ 3,04 bilhões no primeiro trimestre de 2026, valor 80% maior do que o ganho de US$ 1,69 bilhão registrado em igual período do ano passado.

O resultado superou de longe a expectativa de analistas, que previam lucro de US$ 2,33 bilhões, segundo consenso fornecido pelo próprio banco suíço.

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A receita do UBS, que adquiriu o Credit Suisse em 2023, subiu 13% na mesma comparação, para US$ 14,24 bilhões, também acima do consenso do mercado, de US$ 13,23 bilhões.

Por volta das 7h (de Brasília), a ação do UBS saltava 4,7% na Bolsa de Zurique.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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