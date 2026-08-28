Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

UBS: Composição atual da dívida reflete perda de credibilidade fiscal dos investidores

Escrito por Juliana Machado (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A dívida pública brasileira apresentou uma deterioração nos últimos anos, sobretudo nos últimos meses, e sua composição atual reflete a perda de credibilidade fiscal por parte dos investidores, na avaliação do UBS Global Wealth Management. A maior parte do passivo público é remunerada hoje pela Selic, e a política monetária contracionista encarece o serviço da dívida. O resultado é um aumento da percepção do risco fiscal e redução da eficácia da própria política monetária. As conclusões são de relatório assinado pela Head de Macroeconomia para o Brasil da instituição, Solange Srour, pela economista-sênior do UBS Financial Services, Debora Nogueira, e pela pesquisadora e analista associada, Victoria Brant-Roquetti.

O estudo menciona que 51,2% da dívida interna já estava atrelada à Selic, ante cerca de 40% no início do atual mandato. Essa migração está diretamente relacionada à redução da participação dos prefixados, de 28% para pouco acima de 21% no mesmo intervalo. "Os investidores evitam travar taxas de longo prazo diante do risco de rápida defasagem, e a mesma lógica de aversão ao prefixado é o fio que conecta a dinâmica da dívida ao câmbio", diz o material.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os ativos pós-fixados protegem melhor o investidor do que os prefixados quando a Selic sobe, porque sua remuneração se ajusta gradualmente. Mas, por serem líquidos e fáceis de resgatar, também facilitam a migração para dólar quando a percepção de risco fiscal piora. Com isso, a Selic passa a influenciar o câmbio por dois canais opostos: pode atrair capital, pelo canal tradicional do diferencial de juros, ou afugentá-lo, se a alta da taxa básica agravar ainda mais a trajetória da dívida. "A proteção, contudo, é imperfeita: o investidor permanece exposto ao risco soberano e ao risco de liquidez, e pode haver algum deságio na venda", pondera o UBS.

Ainda segundo as economistas, quando o aumento da Selic agrava uma trajetória de dívida já percebida como frágil, os investidores passam a exigir um prêmio maior para manter ativos em reais, com consequente depreciação da moeda. Nesse ambiente, a depreciação esperada e o risco de cauda passam a pesar mais na decisão de alocação de carteira, "ao mesmo tempo em que a própria liquidez dos ativos pós-fixados, que os torna fáceis de resgatar e realocar, facilita a busca por instrumentos de proteção cambial".

O relatório ainda descreve que a origem da dinâmica fiscal permanece "no desequilíbrio estrutural" entre receitas e despesas primárias, no crescimento do estoque da dívida e na "ausência de uma trajetória crível capaz de reduzir o prêmio de risco exigido pelos investidores". A maior participação de títulos indexados à taxa básica é o que encurta a defasagem de transmissão do aperto monetário para o custo da dívida e reforça o risco de retroalimentação em contextos de baixa credibilidade fiscal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo o UBS, os choques globais costumam combinar saída de capitais estrangeiros com repatriação de recursos domésticos. Nesse contexto, episódios de estresse com origem mais doméstica "tendem a ser mais adversos" quando residentes e não residentes demandam moeda estrangeira simultaneamente. O quadro atual

ainda mostra uma saída maior de capitais brasileiros acompanhada por forte ingresso estrangeiro.

Entre as considerações do material, as economistas ressaltam que, se a deterioração fiscal elevar o risco soberano, a liquidez dos ativos em reais "pode se converter em fonte de demanda por proteção cambial". "O atual perfil da dívida agrava o quadro ao piorar a dinâmica fiscal, reduzir a eficácia da política monetária e, ao preservar a liquidez disponível para a dolarização, ampliar a pressão potencial sobre o câmbio", concluem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
COMPOSIÇÃO credibilidade fiscal dívida pública ubs
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV