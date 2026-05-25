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Uber oferece 10 bilhões de euros pela Delivery Hero

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 10:07:00 Editado em 25.05.2026, 10:18:12
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A Delivery Hero informou que recebeu uma proposta de aquisição da Uber que avalia a companhia alemã de entregas em cerca de 10 bilhões de euros, em mais um movimento de consolidação no setor global de delivery.

Segundo a empresa, a proposta indicativa prevê o pagamento de 33 euros por ação a todos os acionistas.

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A Delivery Hero afirmou que segue "totalmente focada" na execução de sua revisão estratégica e que divulgará novas atualizações quando necessário ou apropriado.

A Uber não comentou o assunto.

A investida ocorre após a Uber ampliar sua participação na empresa nas últimas semanas. A companhia americana detém diretamente 19,5% da Delivery Hero e outros 5,6% por meio de contratos financeiros.

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Na semana passada, ao anunciar nova compra de ações, a Uber havia afirmado que não pretendia ultrapassar 30% dos direitos de voto nem promover mudanças relevantes na estrutura de capital da empresa.

O possível negócio reforça a tendência de consolidação do setor de entregas, após o fim do boom de demanda observado durante a pandemia. Nos últimos anos, empresas do segmento têm buscado fusões e aquisições para ganhar escala e eficiência operacional.

Entre as operações recentes estão a compra da britânica Deliveroo pela DoorDash, por cerca de 2,9 bilhões de libras, e a aquisição da Just Eat Takeaway pela Prosus, controladora do iFood, em um acordo de 4,1 bilhões de euros.

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A Delivery Hero passa por uma reestruturação estratégica desde o ano passado. Neste mês, a companhia anunciou que o cofundador e CEO, Niklas Ostberg, deixará o cargo até março de 2027, embora permaneça à frente de negociações relacionadas à revisão estratégica da empresa.

Por volta das 9h05 (de Brasília), a Delivery Hero disparava 10,18% em Frankfurt.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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