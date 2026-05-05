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Tyson Foods tem lucro de US$ 260 milhões no 2º trimestre fiscal de 2026

Escrito por Guilherme Nannini (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 10:27:00 Editado em 05.05.2026, 10:37:46
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A norte-americana Tyson Foods reportou na segunda-feira, 4, lucro líquido de US$ 260 milhões no segundo trimestre fiscal de 2026 (encerrado em 28 de março de 2026), o que representa um salto em relação aos US$ 7 milhões registrados no mesmo período do ano anterior. O desempenho consolidado foi impulsionado pelo forte momento nos segmentos de frango e alimentos preparados, que ajudaram a compensar o cenário ainda desafiador enfrentado na divisão de carne bovina.

As vendas totais da companhia somaram US$ 13,65 bilhões, uma alta de 4,4% ante os US$ 13,07 bilhões do segundo trimestre de 2025. O lucro operacional ajustado totalizou US$ 497 milhões, uma leve queda de 3% na comparação anual, resultando em uma margem operacional ajustada de 3,6%.

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O lucro por ação (EPS) ajustado foi de US$ 0,87, contra US$ 0,92 obtidos um ano antes. No período, a empresa retornou US$ 445 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompra de ações.

O segmento de carne bovina continuou sob pressão, registrando um prejuízo operacional de US$ 240 milhões e uma margem negativa de 4,6%. O volume de vendas da proteína caiu 13,1%, embora o preço médio tenha avançado 11,5%.

Em contrapartida, a divisão de frango apresentou lucro operacional de US$ 505 milhões, beneficiada por um aumento de 1,7% no volume e de 1,8% nos preços médios. Alimentos preparados contribuíram com um lucro operacional de US$ 348 milhões, enquanto o segmento de carne suína reportou lucro de US$ 41 milhões, com o volume de vendas subindo 4,4%.

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Perspectivas para 2026

Para o fechamento do ano fiscal de 2026, a Tyson Foods projeta que sua receita total cresça entre 2% e 4% em relação ao ano anterior. O lucro operacional ajustado para o consolidado da companhia é estimado entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,4 bilhões. A empresa espera gerar um fluxo de caixa livre entre US$ 1,2 bilhão e US$ 1,8 bilhão, com investimentos em capital (capex) previstos no intervalo de US$ 700 milhões a US$ 1 bilhão.

Em termos de segmentos, a Tyson manteve a projeção de prejuízo operacional ajustado na carne bovina entre US$ 350 milhões e US$ 500 milhões, refletindo a previsão do USDA de uma queda de 2% na produção doméstica nos Estados Unidos.

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Para os demais setores, a expectativa é de lucro operacional ajustado entre US$ 1,9 bilhão e US$ 2,05 bilhões no frango; US$ 1,25 bilhão e US$ 1,35 bilhão em alimentos preparados; US$ 250 milhões e US$ 300 milhões na carne suína; e de US$ 150 milhões a US$ 200 milhões no segmento internacional.

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