Turquia: taxa anual do CPI acelera levemente em maio e atinge 32,61%

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Turquia acelerou levemente em maio, para 32,61%, ante 32,37% em abril, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 5, pela TurkStat, como é conhecida a agência de estatísticas do país. Na comparação mensal, o CPI turco registrou alta de 1,71% em maio, bem abaixo do avanço de 4,18% verificado em abril, informou a TurkStat.