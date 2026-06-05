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ECONOMIA

Turquia: taxa anual do CPI acelera levemente em maio e atinge 32,61%

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 05.06.2026, 07:15:00 Editado em 05.06.2026, 07:23:24
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A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Turquia acelerou levemente em maio, para 32,61%, ante 32,37% em abril, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 5, pela TurkStat, como é conhecida a agência de estatísticas do país. Na comparação mensal, o CPI turco registrou alta de 1,71% em maio, bem abaixo do avanço de 4,18% verificado em abril, informou a TurkStat.

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