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ECONOMIA

Turquia: PIB cresce 2,5% na comparação anual do 1º trimestre de 2026

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 07:16:00 Editado em 01.06.2026, 07:23:34
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O Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia cresceu 2,5% no primeiro trimestre de 2026 ante igual período do ano passado, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta segunda-feira, 1, pelo Turkstat, como é conhecido o instituto de estatísticas local. Em relação ao quarto trimestre de 2025, o PIB turco registrou expansão de 0,1% entre janeiro e março, informou o Turkstat.

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