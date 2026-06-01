Turquia: PIB cresce 2,5% na comparação anual do 1º trimestre de 2026

O Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia cresceu 2,5% no primeiro trimestre de 2026 ante igual período do ano passado, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta segunda-feira, 1, pelo Turkstat, como é conhecido o instituto de estatísticas local. Em relação ao quarto trimestre de 2025, o PIB turco registrou expansão de 0,1% entre janeiro e março, informou o Turkstat.