Turquia: PIB cresce 2,3% no segundo trimestre, ante mesmo período de 2025

Por Patricia Lara

São Paulo, 31/08/2026 - O Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia cresceu 2,3% no segundo trimestre de 2026 ante igual período do ano passado, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Turkstat, como é conhecido o instituto de estatísticas local.

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Em relação ao primeiro trimestre, o PIB turco registrou expansão de 1,1% entre abril e junho, informou o Turkstat.

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