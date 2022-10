Natália Coelho, especial para a AE (via Agência Estado)

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse nesta quarta-feira, que o país chegou a um acordo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para a criação de um hub de gás natural e que a Europa poderá comprar o combustível direto da Turquia.

Erdogan disse que reconhece a preocupação do continente na busca de soluções para fornecimento de energia, problema que vem ocorrendo desde que as entregas do gás russo diminuíram com o início da guerra na Ucrânia.