Turquia: buscando conter tombo da lira, BC intervém no câmbio pela 5ª vez no mês

Da Redação

O Banco Central da Turquia (CBRT, na sigla em inglês), anunciou nesta sexta-feira a venda de dólares para estancar a acentuada desvalorização da lira turca. A medida marca a quinta intervenção da autoridade monetária no câmbio este mês, em meio à rejeição do mercado à política econômica do presidente do país, Recep Tayyip Erdogan.

Em curto comunicado, a instituição afirmou que a ação segue "formações de preços não saudáveis" nos negócios cambiais. Mais cedo, a divisa americana chegou a superar a marca psicológica de 17 liras turcas, na cotação mais elevada da história.

Na quinta-feira, o CBRT cortou a taxa básica de juros em 1 ponto porcentual, a 14%, apesar da persistente espiral inflacionária no país. A decisão reforçou a desconfianças em relação à independência do BC, depois que Erdogan expressão oposição ao aperto monetário.