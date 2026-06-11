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Turquia: BC mantém taxa de juros em 37% com riscos altistas para inflação diante de guerra

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 11.06.2026, 08:59:00 Editado em 11.06.2026, 09:06:53
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O Banco Central (BC) da Turquia (TCMB) manteve nesta quinta-feira, 11, suas principais taxas de juros, após reunião de política monetária. A taxa básica permaneceu em 37% ao ano, como esperado por analistas consultados pela FactSet. A taxa de concessão de empréstimos overnight ficou estável em 40%, e a de tomada de empréstimos overnight, em 35,5%. Esta é a terceira manutenção consecutiva dos juros turcos.

O BC turco afirmou que a tendência subjacente da inflação perdeu força em maio, após acelerar em abril, influenciada em parte pelos preços de energia. A instituição destacou, porém, que os preços de energia seguem elevados e voláteis em meio às incertezas geopolíticas. Segundo o comunicado, a atividade econômica continua desacelerando e indicadores antecedentes apontam para a manutenção da fraqueza da demanda doméstica, enquanto os impactos dos eventos geopolíticos sobre inflação, atividade e expectativas seguem sob monitoramento.

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Sobre a trajetória dos juros, o Comitê do TCMB reiterou que manterá uma postura monetária restritiva até que a estabilidade de preços seja alcançada. A taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) acelerou a 32,61% em maio.

O BC reiterou que futuras decisões continuarão dependentes dos dados de inflação, de sua tendência subjacente e das expectativas inflacionárias, sendo tomadas reunião a reunião. A autoridade monetária também sinalizou que poderá voltar a elevar os juros caso haja deterioração significativa e persistente do cenário inflacionário, reiterando cautela diante dos riscos altistas para os preços. A última alta ocorreu na reunião de abril de 2025.

Na esteira do anúncio do BC turco, a lira turca continuou oscilando perto da estabilidade ante o dólar e praticamente não se alterou. Às 8h18 (de Brasília), o dólar subia marginalmente a 46,15 liras turcas.

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