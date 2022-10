Turquia: BC corta juro básico pela 3ª vez seguida, mesmo com inflação disparada

Sergio Caldas (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Banco Central da Turquia cortou seu juro básico pela terceira vez consecutiva nesta quinta-feira, 20, embora a inflação do país esteja no maior nível em mais de duas décadas. Após concluir reunião de política monetária, o BC turco reduziu sua principal taxa de juros em 1,5 ponto porcentual, de 12% para 10,5%. O presidente da Turquia, Recep Tayip Erdogan, tem pressionado o BC local a cortar juros, embora a taxa anual da inflação doméstica tenha atingido 83,5% em setembro, no maior patamar em 24 anos. Erdogan argumenta que juros mais baixos eventualmente levarão à queda da inflação, contrariando o consenso da maioria dos economistas. Com informações da Dow Jones Newswires.