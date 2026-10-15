TSMC tem lucro recorde e receita sobe 51% com demanda por IA, mas guidance é 'conservador'

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) divulgou mais um lucro recorde, impulsionado pela demanda ainda forte por infraestrutura de inteligência artificial (IA), contrariando a preocupação de parte do mercado de que o ciclo global de investimentos no setor estaria perto do limite.

A maior fabricante de chips sob contrato do mundo informou que o lucro líquido saltou 69%, para 763,06 bilhões de dólares taiwaneses (cerca de US$ 23,71 bilhões), acima da expectativa de analistas de 731,77 bilhões de dólares taiwaneses, segundo consenso da FactSet. A receita somou 1,494 trilhão de dólares taiwaneses, alta de 51% em relação a um ano antes, também acima do esperado.

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Com seis trimestres consecutivos de ganhos recordes, a projeção de crescimento de receita para 2026 - já revisada para cima duas vezes e atualmente descrita como "ligeiramente acima de 40%" em termos de dólares - parece agora conservadora e poderia ser novamente elevada.

O desempenho da TSMC vem na esteira de sinais semelhantes na cadeia de suprimentos: no início da mesma semana, a holandesa ASML, fornecedora crucial da TSMC, aumentou suas projeções anuais pela terceira vez no ano, citando justamente a corrida por infraestrutura de IA e a demanda por máquinas avançadas de fabricação de semicondutores.

A TSMC destacou que tecnologias avançadas responderam por 79% da receita total de wafers no trimestre encerrado em setembro. A margem bruta chegou a 66,4% no período, levemente abaixo dos 67,7% do segundo trimestre, refletindo o aumento de escala da produção em 2 nanômetros.

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Os resultados reforçam a posição da TSMC como a empresa mais valiosa da Ásia e um dos principais fornecedores de chips avançados para gigantes como Apple e Nvidia.

Paralelamente ao crescimento puxado por IA, a companhia tem ampliado sua presença global de manufatura para proteger cadeias futuras de fornecimento relacionadas à IA em um ambiente de tensões geopolíticas crescentes. Em julho, a empresa anunciou um investimento adicional de US$ 100 bilhões no Arizona, elevando seu compromisso total de investimento nos EUA para US$ 265 bilhões.

A TSMC segue com uma "vantagem competitiva" ampla e crescente, mas enfrenta dificuldades de escala industrial, confiabilidade de rendimento e capacidades integradas que cobrem nós avançados, empacotamento e integração de sistemas. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado