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ECONOMIA

TSMC registra salto anual de quase 60% na receita de outubro

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), maior fabricante mundial de semicondutores por contrato, informou nesta terça-feira, 10, que teve receita líquida consolidada de 586,89 bilhões de dólares taiwaneses (cerca de US$ 18,5 bilhões) em outubro, alta de 14,7% em relação a setembro e avanço de 59,7% na comparação com outubro de 2025.

No acumulado de janeiro a outubro, a receita somou 4.485,62 bilhões de dólares taiwaneses (cerca de US$ 141,4 bilhões), crescimento de 43,3% ante o mesmo período do ano passado.

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