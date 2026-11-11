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TSMC aprova investir até US$ 1 bi em Anthropic e OpenAI e reforça aposta em IA além de chips

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) aprovou um plano para investir até US$ 1 bilhão em Anthropic e OpenAI, em um movimento visto como um reforço de confiança para o mercado em meio a sinais de desgaste na "tese de IA". A maior fabricante de chips sob contrato do mundo informou na terça-feira que seu conselho autorizou aportes de até US$ 500 milhões em ações ordinárias da Anthropic ao preço do IPO e até US$ 500 milhões em ações preferenciais da OpenAI.

A Anthropic anunciou na terça-feira que pretende vender ações entre US$ 70 e US$ 78 na oferta pública inicial, buscando avaliação acima de US$ 61 bilhões no ponto médio da faixa.

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Segundo o registro, a empresa - criadora do Claude - também planeja captar US$ 26 bilhões com grandes investidores, incluindo Alphabet (Google), AMD e a própria TSMC.

Analistas da Yorkville Ives afirmaram que, nesse tipo de operação, o peso dos investidores âncora é mais relevante do que o tamanho anunciado, pois coloca como acionistas, antes do primeiro pregão, empresas que fornecem chips à Anthropic, hospedam seus modelos e distribuem seus produtos.

Para a TSMC, o investimento em desenvolvedores de modelos de IA indica uma estratégia de ampliar a exposição ao setor para além da fabricação de semicondutores avançados usados em infraestrutura de computação.

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Ao mesmo tempo, analistas alertaram que a linha entre investidores, fornecedores e clientes está ficando mais difusa no setor de IA, complicando a leitura da demanda real. A Pictet Wealth Management observou que investidores e parceiros estratégicos da Anthropic incluem companhias que também fornecem serviços de nuvem ou infraestrutura, criando interdependências relevantes.

Em outro sinal positivo para o mercado, a TSMC também divulgou na terça-feira que sua receita de outubro subiu 60% em relação ao mesmo mês de 2025, sugerindo que a demanda permanece forte.

O conselho da empresa ainda aprovou US$ 40,93 bilhões em investimentos (capex) para manufatura avançada de semicondutores, empacotamento avançado, construção de fábricas e gastos de pesquisa e desenvolvimento ligados a 2027. As ações da TSMC chegaram a subir mais de 4% nesta madrugada em Taiwan. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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TSMC/INVESTIMENTOS/ANTHROPIC/OPENAI
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