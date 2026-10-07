Trump volta a pedir juros menores nos EUA e diz que Warsh "só pode dar um voto" no Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender nesta quarta-feira, 7, uma redução dos juros americanos e afirmou que o país deveria ter "as taxas de juros mais baixas do mundo". Durante evento no Salão Oval, ele elogiou o presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, mas ressaltou que o dirigente "só pode dar um voto" nas decisões da instituição.

Trump citou a Suíça como exemplo de país com juros baixos e argumentou que os EUA não deveriam pagar mais para financiar sua dívida. "A Suíça paga as taxas de juros mais baixas do mundo", afirmou. Na sequência, o republicano frisou que Washington economizaria US$ 40 bilhões caso deixasse de comprar relógios suíços.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No mesmo evento, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, avaliou que os elevados rendimentos dos títulos soberanos são um "fenômeno global" e afirmou que a inflação subjacente americana está se aproximando da meta de 2% do Fed. Trump acrescentou ainda que as taxas de hipotecas e os preços do petróleo devem cair após o fim da guerra com o Irã.

Sobre o Canadá, o republicano afirmou que é "difícil negociar" com o país, embora tenha dito que os dois lados estão se dando bem. Segundo ele, Washington tenta alcançar um acordo com Ottawa, mas ainda não está satisfeito com os termos.

Trump também afirmou ter uma ligação telefônica agendada com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quarta-feira, aniversário do líder russo. Questionado sobre a morte de uma funcionária de laboratório na Rússia por suspeita de peste pneumônica, disse não acreditar, por ora, que o episódio envolva uma arma biológica, mas que o governo buscará esclarecimentos. Segundo Trump, Moscou "não está dizendo muito" sobre o caso.