Trump volta a criticar Powell e divulga imagem editada de presidente do Fed caindo em lixeira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a tecer críticas ao presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, ao afirmar na Truth Social que o "Atrasado Demais" é um "desastre para os EUA" e que os juros estão "altos demais". A publicação foi acompanhada por uma imagem editada em que Powell aparece de terno, com os braços erguidos, em queda dentro de uma lata de lixo aberta, em uma representação simbólica de descarte. Ao fundo, o nome "Jerome Powell".

A ofensiva ocorre em meio à pressão reiterada da Casa Branca por cortes nas taxas e ao processo de transição no comando do Fed, com a indicação de Kevin Warsh, que defende uma espécie de "mudança de regime" na instituição.

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rump tem elevado o tom contra Powell nas últimas semanas, chegando a afirmar que o dirigente deseja permanecer no Fed porque "não consegue emprego em outro lugar", além de dizer que não se importa com sua continuidade no conselho. As críticas se concentram na avaliação de que o BC mantém juros excessivamente elevados, o que, na visão do presidente, prejudica o crescimento econômico.

Do lado do Fed, Powell tem sinalizado cautela, destacando que a inflação segue "desajustada" e que um eventual corte pode levar meses para ser considerado. Ele indicou que pretende permanecer no conselho de governadores por um período após o fim de seu mandato como presidente, em parte para resguardar a independência institucional diante de pressões políticas e de ações legais do governo Trump.

Em outra publicação, Trump afirmou ter gerado US$ 45 bilhões aos cofres dos EUA em oito meses, ao compartilhar um gráfico que mostra o investimento na Intel, anunciado em meados do ano passado, valorizando de cerca de US$ 20 por ação para US$ 97 por ação no período, com destaque para o ganho acumulado. A publicação não traz mais detalhes sobre o valor.

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Trump ainda compartilhou, em uma terceira publicação, uma montagem na qual aparece com o punho erguido sob a frase "líderes lideram", em contraste com imagens de Joe Biden ("covardes se ajoelham") e Barack Obama ("traidores se curvam") - este último em posição de submissão diante do ex-líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, reforçando a crítica a adversários de gestões democratas.