Trump: UE tem até 4 de julho para cumprir acordo comercial com os EUA

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 17:42:00 Editado em 07.05.2026, 17:48:46
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 7, que dará à União Europeia (UE) até 4 de julho para cumprir o acordo comercial fechados com os EUA no ano passado, ou aumentará as tarifas ao bloco. As falas ocorrem após uma conversa telefônica entre o republicano e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Tenho esperado pacientemente que a UE cumpra sua parte do acordo comercial histórico que concordamos em Turnberry, Escócia, o maior acordo comercial de todos os tempos! Foi feita uma promessa de que a UE cumpriria sua parte do acordo e, conforme, cortaria suas tarifas para ZERO! Concordei em dar a ela até o 250º aniversário do nosso país ou, infelizmente, suas tarifas aumentariam imediatamente para níveis muito mais altos", escreveu ele na Truth Social.

O presidente ainda comentou que a conversa com von der Leyen foi "ótima" e que eles discutiram a ideia de que o Irã nunca pode ter uma arma nuclear. "Concordamos que um regime que mata seu próprio povo não pode controlar uma bomba que pode matar milhões", acrescentou a postagem.

Na última sexta-feira, Trump ameaçou aumentar tarifas sobre importações de carros e caminhões da UE para 25%, com o argumento de que o bloco não está cumprindo integralmente o atual acordo comercial.

EUA/TRUMP/TARIFAS/EUROPA prazo
