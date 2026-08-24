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Trump rebate crítica do premiê de Ontário em meio a ofensiva comercial contra o Canadá

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, após o canadense ameaçar neta segunda-feira, 24, cortar a eletricidade e minerais críticos para os Estados Unidos se a crescente disputa comercial entre os dois países piorar.

"Muita 'fanfarronice' do Doug Ford, que é o premiê da província canadense de Ontário, mas que é mais conhecido como o irmão menos carismático, menos inteligente e, no geral, pouco impressionante do falecido e grande Rob Ford. A América vem sustentando o Canadá há décadas, mas não mais!", escreveu Trump na Truth Social.

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Após o fracasso das negociações na última sexta-feira, Trump anunciou na manhã de sábado tarifas de 50% sobre cerca de US$ 20 bilhões em produtos canadenses. Nesta segunda, afirmou que pretende elevar as alíquotas também sobre carros, caminhões, autopeças e aço importados do Canadá a partir de 1º de janeiro de 2027. O governo canadense se prepara para retaliar com tarifas "dólar por dólar" a partir de 8 de setembro, segundo anunciou no fim de semana o primeiro-ministro Mark Carney.

Carney disse que a ameaça de Trump "não é uma surpresa" e afirmou que ela evidencia, em sua avaliação, a intenção dos EUA de enfraquecer grandes indústrias canadenses, incluindo a automobilística. Ele acrescentou que trabalhadores americanos também seriam prejudicados por um aumento das tarifas sobre veículos.

"Qual é a mensagem enviada aos trabalhadores em Michigan, Ohio, Kentucky, Alabama? Esses trabalhadores dependem absolutamente do Canadá, seu maior consumidor", disse o premiê a jornalistas.

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Nesta tarde, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, também intensificou a disputa ao alegar que o Canadá trata produtos chineses "de maneira mais justa" do que os americanos e classificou o país como um dos piores parceiros comerciais de Washington. Secretário do Tesouro, Scott Bessent acusou Carney de recusar o acordo comercial por interesse político e não negociar "de boa fé". Já o representante comercial (USTR, em inglês) Jamieson Greer confirmou que não há nenhuma negociação em andamento ou prevista desde o fracasso do fim de semana.

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EUA/TRUMP/TARIFAS/CANADÁ/CRÍTICAS/DOUG FORD
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