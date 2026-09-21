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Trump: quem disse que estaríamos mortos por mudança climática, agora diz que IA vai nos matar

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a rejeitar nesta segunda-feira, 21, alertas sobre os riscos do avanço da inteligência artificial (IA) e reafirmou que seu governo não pretende adotar medidas que possam limitar o crescimento do setor. Em publicação na Truth Social, disse que "quem vencer a IA, vence" e reiterou que os EUA estão à frente da China na disputa tecnológica.

Trump comparou os alertas sobre possíveis riscos da IA às previsões relacionadas às mudanças climáticas, classificando-os como uma "farsa".

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"As mesmas pessoas que disseram: 'Estaremos todos mortos em doze anos por causa do aquecimento global' - nome que desde então foi 'rebatizado' como mudança climática, porque o planeta estava esfriando, e não aquecendo, e ninguém morreu - são as mesmas que agora dizem que a IA vai nos matar, que robôs vão nos atacar e que tudo é um DESASTRE", escreveu o presidente dos EUA.

Ele afirmou, porém, que o governo adotará cautela e poderá recorrer ao Departamento de Justiça e a outros órgãos de segurança caso considere necessária alguma intervenção. "Vou apenas incentivar a IA ou SI (superinteligência)", acrescentou. "Não vou sufocar o crescimento de algo que será maior do que a Revolução Industrial ou a própria internet", publicou.

A declaração reforça a posição defendida por Trump nos últimos dias, após ele anunciar que pretende nomear um novo "czar" da IA e criar uma "Força de IA".

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O presidente dos EUA também tem rejeitado pedidos de executivos do setor por uma desaceleração no desenvolvimento dos sistemas mais avançados.

A disputa com a China permanece no centro da estratégia norte-americana para a tecnologia. Trump afirmou que pretende preservar a liderança dos EUA, em meio às discussões entre Washington e Pequim que incluem temas ligados à IA.

Nesta segunda, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, afirmou que ambos os países criarão um canal de comunicação direto para lidar com incidentes relacionados à tecnologia.

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IA/RISCOS/HUMANIDADE/DEBATE/TRUMP
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