Trump: Pretendo ficar de fora do confronto entre Netflix e Paramount sobre a Warner Bros

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 04.02.2026, 21:53:00 Editado em 04.02.2026, 22:04:49
O presidente dos EUA, Donald Trump disse nesta quarta-feira, 4, em entrevista à NBC News, que pretende "ficar de fora" do confronto entre a Netflix e a Paramount sobre a Warner Bros. Discovery, afirmando que deixaria a questão para o Departamento de Justiça (DoJ).
"Fui chamado por ambos os lados. São os dois lados, mas decidi que não devo me envolver. O Departamento de Justiça cuidará disso", pontuou.
