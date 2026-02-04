Trump: Pretendo ficar de fora do confronto entre Netflix e Paramount sobre a Warner Bros

O presidente dos EUA, Donald Trump disse nesta quarta-feira, 4, em entrevista à NBC News, que pretende "ficar de fora" do confronto entre a Netflix e a Paramount sobre a Warner Bros. Discovery, afirmando que deixaria a questão para o Departamento de Justiça (DoJ).

"Fui chamado por ambos os lados. São os dois lados, mas decidi que não devo me envolver. O Departamento de Justiça cuidará disso", pontuou.