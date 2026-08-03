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ECONOMIA

Trump pressiona petroleiras a reduzirem preços de combustíveis no varejo dos EUA

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 13:30:00 Editado em 03.08.2026, 14:42:22
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar as petroleiras a reduzirem preços de combustíveis para venda no varejo, que afetam diretamente os consumidores norte-americanos. "ABAIXEM, AGORA!", escreveu em publicação na Truth Social nesta segunda-feira, 3.

No post, o republicano também exaltou o seu mandato na presidência do país e atribuiu ao desempenho de suas políticas recentes ganhos da indústria petrolífera, ao comentar uma entrevista do CEO da Chevron, Mike Wirth, à Fox Business. "A única coisa que ele convenientemente esqueceu de mencionar ao listar as razões para sua companhia ir tão bem é que, sem a genialidade, visão, força e estabilidade da administração Trump, a indústria petrolífera e os EUA estariam mortos", disse.

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Trump citou como exemplo a retomada de operações na Venezuela, que teria, segundo ele, deixado a Chevron e outras petroleiras "maiores e mais fortes do que antes", rumo a uma "fortuna".

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EUA/COMBUSTÍVEIS/PREÇO/TRUMP/PETROLEIRAS/PRESSÃO
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