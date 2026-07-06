Trump pede que pessoas 'comprem um Dell'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta segunda-feira, 6, em coletiva de imprensa, para que as pessoas "comprem um Dell", ao agradecer à empresa pelas doações para as "Trump Accounts" - uma ação do governo americano para contas de investimento com vantagens fiscais para crianças nos EUA com menos de 18 anos.

"Vá lá e compre um Dell", disse o republicano em coletiva de lançamento do programa, agradecendo também a Micron por investimentos no país. Segundo ele, a administração está analisando com o Congresso um tipo de "Trump Accounts" também para adultos e a inclusão de bitcoin. "Sou um grande fã de criptomoedas", enfatizou.

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Trump voltou a exaltar o desempenho do mercado acionário, alegando que empresas estão investindo nos EUA por causa das tarifas. "Japão, por exemplo, está produzindo carros aqui devido às tarifas", afirmou.