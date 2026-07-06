Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Trump pede que pessoas 'comprem um Dell'

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 12:02:00 Editado em 06.07.2026, 12:13:14
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta segunda-feira, 6, em coletiva de imprensa, para que as pessoas "comprem um Dell", ao agradecer à empresa pelas doações para as "Trump Accounts" - uma ação do governo americano para contas de investimento com vantagens fiscais para crianças nos EUA com menos de 18 anos.

"Vá lá e compre um Dell", disse o republicano em coletiva de lançamento do programa, agradecendo também a Micron por investimentos no país. Segundo ele, a administração está analisando com o Congresso um tipo de "Trump Accounts" também para adultos e a inclusão de bitcoin. "Sou um grande fã de criptomoedas", enfatizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Trump voltou a exaltar o desempenho do mercado acionário, alegando que empresas estão investindo nos EUA por causa das tarifas. "Japão, por exemplo, está produzindo carros aqui devido às tarifas", afirmou.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/TRUMP/DELL/AGRADECIMENTO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV