Trump participará de cerimônia de posse de Warsh na Casa Branca às 12h

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participará da cerimônia de posse de Kevin Warsh na presidência do Federal Reserve (Fed) nesta sexta-feira, às 12h (de Brasília), segundo agenda divulgada pela Casa Branca.

A cerimônia na Casa Branca marcará oficialmente a transição no comando da autoridade monetária dos EUA.

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Warsh substituirá Jerome Powell, cujo mandato terminou na última sexta-feira. Desde então, Powell permanece à frente do Fed em caráter temporário, após ser nomeado presidente pro tempore pelo conselho da instituição até a posse do sucessor.

No dia 13 de maio, o Senado dos Estados Unidos aprovou a nomeação de Warsh para um mandato de quatro anos à frente da presidência do BC americano.

Indicado pelo presidente Donald Trump em janeiro, Warsh chega ao comando do Fed cercado por questionamentos sobre o grau de autonomia diante das interferências da Casa Branca.