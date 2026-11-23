O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu nesta segunda-feira que os movimentos do mercado acionário "provavelmente influenciaram sua atuação" em favor da recondução de Jensen Huang ao comando da Nvidia. Em entrevista à CNBC, o republicano afirmou que a fabricante de chips era "um foguete seguindo na direção errada" antes da decisão do conselho de administração de reintegrar o executivo.

Questionado sobre sua interferência nos assuntos de uma empresa de capital aberto, Trump justificou a atuação dizendo que estava fazendo isso "pelos Estados Unidos". O republicano não detalhou quais movimentos específicos das ações influenciaram sua decisão.

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Trump avaliou que Huang retornará à companhia em um patamar mais elevado, após a aprovação unânime de sua recondução aos cargos de presidente e diretor-presidente (CEO).

No campo tecnológico, Trump afirmou que os semicondutores mais avançados da Nvidia não podem ser copiados, destacando a vantagem competitiva da companhia. Segundo ele, Huang já está pensando três gerações de chips à frente e desenvolvendo tecnologias muito além da arquitetura Blackwell.

O presidente dos EUA também alertou que o Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) poderá intervir caso empresas de inteligência artificial (IA) avancem rápido demais, sem detalhar os critérios para uma eventual ação. Na entrevista, Trump ainda elogiou Dario Amodei, CEO da Anthropic, desenvolvedora do chatbot Claude.

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Questionado sobre os contatos de Alice Huang, executiva da Megaspeed, com a China, Trump minimizou as preocupações. "Quem não está em contato com a China?", respondeu.

O republicano afirmou que não discutiu com o presidente chinês, Xi Jinping, se Alice seria uma espiã.

Ele acrescentou ainda que Xi "provavelmente não está nada contente" com a notícia da recondução de Huang ao comando da Nvidia. Em relação às negociações comerciais, Trump disse acreditar que a China comprará outras 250 aeronaves da Boeing.