Trump Media registra seu primeiro lucro, impulsionado pelos resultados do setor de criptomoedas

A Trump Media & Technology Group, empresa de mídia do presidente Donald Trump, apresentou lucro pela primeira vez, impulsionado por ganhos em ativos digitais no terceiro trimestre, antes da fusão da empresa com a firma de fusão nuclear TAE Technologies.

A controladora da Truth Social reportou nesta segunda-feira um lucro de US$ 409,7 milhões no terceiro trimestre, em comparação com uma perda de US$ 54,8 milhões no mesmo período do ano anterior. O recente lucro foi impulsionado por um ganho de US$ 496,1 milhões em ativos digitais e títulos de participação, parcialmente compensado por outros custos não monetários.

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A receita cresceu para US$ 3 milhões, em comparação com US$ 1 milhão no ano anterior. Cerca de US$ 1,8 milhão desse total veio de assinaturas na divisão de mídia, incluindo a plataforma de streaming Truth+ e o Truth API, um serviço que a empresa lançou em agosto para fornecer acesso instantâneo às postagens de Trump na Truth Social.

Os resultados vêm antes da planejada fusão de US$ 6 bilhões da empresa com a TAE, programada para ser concluída no quarto trimestre. O CEO interino Kevin McGurn disse que fechar a fusão com a TAE será uma prioridade chave no trimestre atual.

Os resultados também seguem a derrota generalizada para o partido de Trump nas eleições de meio de mandato na semana passada. As ações da Trump Media despencaram com as vitórias democratas e caíram 50% no último mês até o fechamento de segunda-feira.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast