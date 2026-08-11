Trump Media amplia prejuízo no 2º trimestre com queda no valor de ativos digitais

A Trump Media & Technology Group, empresa de mídia do presidente dos EUA, Donald Trump, registrou um aumento de dez vezes no prejuízo do segundo trimestre, pressionada pela queda na avaliação a mercado de seus ativos digitais.

A companhia informou prejuízo de US$ 238,1 milhões no trimestre encerrado em 30 de junho, ante perda de US$ 20 milhões no mesmo período de um ano antes, de acordo com balanço divulgado no fim da tarde de segunda-feira.

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Segundo a empresa, a maior parte do resultado negativo decorreu de perdas não caixa relacionadas a desvalorizações não realizadas em ativos digitais, ativos digitais dados em garantia e participações acionárias. Os mesmos fatores já haviam ampliado o prejuízo no primeiro trimestre. A Trump Media disse no início deste mês que encerrará vários acordos anunciados anteriormente com a Crypto.com, em meio a um período de quase um ano de fraqueza nos ativos digitais.

A receita somou US$ 1,7 milhão no segundo trimestre, alta de 89% em base anual.

O CEO interino, Kevin McGurn, afirmou que a empresa avança de forma relevante rumo a uma proposta de fusão com a TAE Technologies, do setor de fusão nuclear, que ele descreveu como o principal vetor de criação de valor de longo prazo para os acionistas.

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McGurn também disse que a plataforma Truth Social entra em uma fase de expansão de conteúdo e citou um novo serviço que permitirá a operadores pagarem por acesso instantâneo às postagens do presidente. Segundo ele, o produto já gera receita e conta com mais de 10 contratos assinados.

Na primeira teleconferência de resultados da Trump Media, McGurn disse que os primeiros assinantes são, principalmente, empresas de trading de alta frequência, que pagam entre US$ 60 mil e US$ 100 mil por mês. Ele acrescentou que a empresa mantém conversas "ativas" com outros potenciais clientes, como grandes provedores de infraestrutura de inteligência artificial, e avalia, no futuro, avançar para o varejo. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.