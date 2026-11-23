O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 23, que defendeu a recondução de Jensen Huang ao comando da Nvidia para evitar que a China atraísse o executivo, cuja capacidade tecnológica considera estratégica para o país. Em entrevista à CNBC, o republicano disse que Huang "não fez nada de errado" e que o governo realizou uma investigação "muito minuciosa" sobre ele.

"A maior ameaça seria perder a capacidade intelectual de Jensen", afirmou Trump, acrescentando que Huang poderia ter ido trabalhar para a China caso estivesse suficientemente irritado. "Não queremos que a China o coopte", disse.

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O presidente dos EUA relatou ter discutido a situação do executivo com o líder chinês, Xi Jinping, e comparou o caso à proteção que ofereceu a Elon Musk no primeiro mandato. "Precisamos proteger nossos gênios", declarou.

Trump afirmou que o governo deu garantias de segurança nacional ao conselho da Nvidia e que o vice-presidente JD Vance participou das discussões.

Questionado se esteve em uma reunião do colegiado, não respondeu diretamente, limitando-se a dizer que estava "bem representado". Ele relatou ainda ter conversado com Huang na noite deste domingo e classificou os conselheiros como "razoáveis".

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Para Trump, a volta de Huang, aprovada por unanimidade pelo conselho, pode transformar a controvérsia em um resultado positivo para a fabricante de chips. Segundo ele, o executivo prometeu trabalhar "mais duro do que nunca" e já pensa em gerações de chips muito além da Blackwell. "Os investidores deveriam estar muito felizes", afirmou, acrescentando que não está preocupado, por ora, com uma bolha de inteligência artificial (IA).

Sobre as vendas de semicondutores à China, Trump diferenciou o contrabando de chips avançados da comercialização de tecnologias antigas e afirmou não se incomodar com a exportação de produtos obsoletos.

Ele mencionou ainda negociações de um acordo comercial envolvendo soja e disse ter uma relação "ótima e única" com Xi, a quem afirmou ter pedido que desacelerasse a expansão do arsenal nuclear chinês.