Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Trump faz ofensiva à canadense Bombardier e dá novo passo na guerra comercial contra o país

Escrito por Darlan de Azevedo e Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer suas críticas à Bombardier, empresa canadense do setor aeroespacial, nesta segunda-feira, 7, ao afirmar que ela não venderá mais seus produtos em território americano. O episódio é mais uma ofensiva comercial do republicano contra o país vizinho.

Trump escreveu na Truth Social que os produtos da Bombardier "não são bons o suficiente" e disse que a demanda da empresa advém dos "compradores, empresas, aeroportos e serviços americanos". "Se eles querem nosso mercado, devem construir aqui", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O presidente americano ainda criticou o Canadá por bloquear grandes bancos e empresas americanas, incluindo a Gulfstream Aerospace, de operar no país, classificando essas ações como "injustas e desleais".

A Bombardier é um dos principais concorrentes da Embraer, gigante brasileira do setor. A rivalidade entre as duas empresas é acirrada, especialmente no mercado de jatos regionais, onde ambas buscam expandir sua participação global.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/TRUMP/TARIFAS/CANADÁ/GUERRA COMERCIAL
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV