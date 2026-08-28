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Trump: EUA firmaram com Venezuela maior acordo de petróleo mundial

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 28, um acordo que dá acesso pelo país a mais de 65 bilhões de barris de petróleo das reservas comprovadas da Venezuela.

"Os EUA firmaram um acordo com a Venezuela sobre o maior acordo de petróleo da história mundial", disse Trump em publicação na Truth Social nesta sexta-feira.

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Trump disse que o acesso ao petróleo venezuelano não terá custo aos contribuintes americanos.

"A transação histórica mais que dobra as reservas de petróleo americanas, ampliando enormemente nosso suprimentos e reduzindo de maneira significativa os preços da gasolina para todos os americanos", disse, citando que a operação permite ainda ajudar para que a Venezuela continue tendo sucesso estrondoso e grande prosperidade.

Mais cedo, a Bloomberg citou que o governo dos EUA busca obter uma participação significativa nas reservas de petróleo da Venezuela por meio de uma possível parceria entre o Departamento de Defesa e Alejandro Betancourt, um controverso investidor do setor de energia. As negociações concentram-se em até 17 campos de petróleo que abrangem as principais bacias petrolíferas da Venezuela, segundo fontes não identificadas.

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