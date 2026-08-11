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ECONOMIA

Trump: emprego e economia 'fenomenal' nos EUA resultam de tarifas e políticas imigratórias

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou o recente desempenho do mercado de trabalho e da "fenomenal" economia norte-americana, atribuindo os resultados a suas políticas de imigração e de comércio, em entrevista para o comentarista político conservador Wayne Allyn Root, na rede Real America's Voice. "Estamos tornando os empregos americanos. Gostaria de ser o próximo presidente, porque temos milhares de fábricas sendo construídas e só meu sucessor levará crédito por isso", disse.

Trump voltou a destacar o papel de cortes de impostos domésticos e aplicação de tarifas sobre importações como os principais responsáveis pela reindustrialização do país. "Países como Coreia do Sul, Japão, Canadá, México e Alemanha tinham roubado 60% dos nossos negócios", acusou.

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Sobre políticas imigratórias, o presidente norte-americano afirmou que espera "ter acabado" com o turismo de cidadania por nascimento.

Ele ainda listou o endurecimento das fronteiras e deportações como razões para aumento da segurança nacional, junto ao envio de tropas para cidades. "Se me chamarem em Chicago, Los Angeles e Nova York, resolvo a criminalidade também, mas tenho que ser chamado", disse.

Trump também comentou que os EUA estão "disparadamente a frente" da China na economia, alegando que esse desempenho reflete o fim das políticas de meio ambiente, sustentabilidade e energia renovável. "Eu eliminei essas coisas de meio ambiente e energia eólica. São caros e arruínam a vizinhança", afirmou, sem apresentar mais detalhes.

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EUA/TRUMP/TARIFAS/ANÁLISE
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