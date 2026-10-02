Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Trump e Macron confirmam liberação de estoques de diesel pela Europa

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a Europa concordou nesta sexta-feira, 2, em liberar uma quantidade "massiva" do estoque altamente abastecido de óleo diesel. A declaração foi realizada em publicação na Truth Social. Segundo ele, o processo começará "imediatamente".

No mesmo sentido, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que estoques de diesel e de petróleo bruto serão liberados ao longo de quatro meses, com previsão de liberação de até 100 milhões de barris. "Concordamos em continuar a coordenar ações para ajudar o escoamento de suprimentos pelo Estreito de Ormuz", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A decisão acontece após o governo Trump pressionar a União Europeia a reduzir seus estoques de emergência de diesel para ajudar a aliviar os preços globais do combustível, sob pena de enfrentarem uma possível proibição norte-americana à exportação de diesel.

Há expectativas de novas discussões na UE sobre o mercado de diesel. A porta-voz da Comissão Europeia Paula Pinho disse que as reuniões não têm "nada a ver" com indicações ou ameaças recentes sobre o tema.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/IRÁ/GUERRA/EFEITOS ECONÔMICOS/COMBUSTÍVEIS/TRUMP/MACRON/DIESEL/ESTOQUES
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV