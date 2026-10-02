Trump e Macron confirmam liberação de estoques de diesel pela Europa

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a Europa concordou nesta sexta-feira, 2, em liberar uma quantidade "massiva" do estoque altamente abastecido de óleo diesel. A declaração foi realizada em publicação na Truth Social. Segundo ele, o processo começará "imediatamente".

No mesmo sentido, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que estoques de diesel e de petróleo bruto serão liberados ao longo de quatro meses, com previsão de liberação de até 100 milhões de barris. "Concordamos em continuar a coordenar ações para ajudar o escoamento de suprimentos pelo Estreito de Ormuz", acrescentou.

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A decisão acontece após o governo Trump pressionar a União Europeia a reduzir seus estoques de emergência de diesel para ajudar a aliviar os preços globais do combustível, sob pena de enfrentarem uma possível proibição norte-americana à exportação de diesel.

Há expectativas de novas discussões na UE sobre o mercado de diesel. A porta-voz da Comissão Europeia Paula Pinho disse que as reuniões não têm "nada a ver" com indicações ou ameaças recentes sobre o tema.