Trump diz ter imenso respeito por presidente do Fed e que falou com ele apenas uma vez

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que tem um imenso respeito pelo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Kevin Warsh. "Falei com ele apenas uma única vez desde que assumiu o Fed", disse Trump em entrevista durante evento de assinatura sobre mudanças no cronograma de vacinação realizado na Casa Branca nesta segunda-feira, 10.

Trump fez referências ainda ao fato de que as decisões do Banco Central norte-americano são tomadas por seu conselho e não exclusivamente pelo presidente do Fed.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os comentários foram feitos em resposta a uma pergunta sobre uma matéria publicada pelo The Wall Street Journal segundo a qual Trump teria conversado repetidamente com Warsh desde que assumiu a presidência do Federal Reserve, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.