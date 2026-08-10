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Trump diz ter imenso respeito por presidente do Fed e que falou com ele apenas uma vez

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que tem um imenso respeito pelo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Kevin Warsh. "Falei com ele apenas uma única vez desde que assumiu o Fed", disse Trump em entrevista durante evento de assinatura sobre mudanças no cronograma de vacinação realizado na Casa Branca nesta segunda-feira, 10.

Trump fez referências ainda ao fato de que as decisões do Banco Central norte-americano são tomadas por seu conselho e não exclusivamente pelo presidente do Fed.

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Os comentários foram feitos em resposta a uma pergunta sobre uma matéria publicada pelo The Wall Street Journal segundo a qual Trump teria conversado repetidamente com Warsh desde que assumiu a presidência do Federal Reserve, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

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EUA/FED/JUROS/TRUMP/Kevin Warsh
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