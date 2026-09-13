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Trump diz que vai retirar tarifas dos EUA sobre uísque irlandês

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 13, que vai retirar as tarifas norte-americanas sobre o uísque irlandês. A decisão foi anunciada durante o Irish Open, torneio disputado no campo de golfe de sua família em Doonbeg, no oeste da Irlanda.

"Em nome dos Estados Unidos da América, vou retirar as tarifas", declarou Trump, sem detalhar quando a medida entrará em vigor, nem quais alíquotas serão eliminadas.

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A manifestação ocorreu após o presidente ser abordado sobre o tema pelo primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, e pelo golfista Shane Lowry durante sua visita ao país. Segundo Trump, Martin e Lowry, vencedor do torneio, pediram diretamente que Washington suspendesse as cobranças sobre a bebida irlandesa durante a viagem.

O presidente dos EUA permaneceu em Doonbeg neste domingo para acompanhar a etapa final do campeonato, após dizer que inicialmente planejava deixar o local pela manhã. Trump elogiou Lowry após a vitória e destacou a recepção durante sua passagem pela Irlanda.

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EUA/TRUMP/TARIFAS/IRLANDA/UÍSQUE/RETIRADA
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