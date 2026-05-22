Trump diz que taxa de juros dos EUA irá cair rapidamente junto com os preços de energia

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 22, que pretende reduzir os preços de energia e associou a queda desse custo a um recuo acelerado dos juros no país. "Vamos reduzir os preços de energia", disse Trump.

Em seguida, declarou que a "taxa de juros vai cair rapidamente junto com os preços de energia", sem detalhar quais medidas seriam adotadas para atingir esse objetivo ou em que horizonte espera ver o movimento.

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Trump também mencionou o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ao comentar sobre Kevin Warsh. "Agora tenho um grande nome para comandar o Fed", afirmou, em referência ao agora presidente do BC dos EUA.

Warsh foi empossado no período da tarde como o 17º presidente do Federal Reserve, substituindo Jerome Powell no cargo.