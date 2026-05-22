Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Trump diz que taxa de juros dos EUA irá cair rapidamente junto com os preços de energia

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 18:14:00 Editado em 22.05.2026, 18:24:34
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 22, que pretende reduzir os preços de energia e associou a queda desse custo a um recuo acelerado dos juros no país. "Vamos reduzir os preços de energia", disse Trump.

Em seguida, declarou que a "taxa de juros vai cair rapidamente junto com os preços de energia", sem detalhar quais medidas seriam adotadas para atingir esse objetivo ou em que horizonte espera ver o movimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Trump também mencionou o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ao comentar sobre Kevin Warsh. "Agora tenho um grande nome para comandar o Fed", afirmou, em referência ao agora presidente do BC dos EUA.

Warsh foi empossado no período da tarde como o 17º presidente do Federal Reserve, substituindo Jerome Powell no cargo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/FED/JUROS/TRUMP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV