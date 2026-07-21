Trump diz que medicamentos genéricos importados pelos EUA seguirão isentos de tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que, a partir de 1 de agosto de 2026, todos os medicamentos genéricos trazidos ao país continuarão a ter tarifa zero por um período de dois anos.

"Após esse prazo, a TARIFA será elevada para 100% por um período de um ano, e 200% daí em diante", disse Trump em publicação no X.

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A medida faz parte dos esforços do governo do republicano para repatriar (reshore) a produção de genéricos para o país, com uma penalidade para aquelas empresas que decidirem não construir fábricas e equipamentos dentro do período estabelecido que lhes foi concedido.

O objetivo desta política é proteger o povo dos Estados Unidos, disse Trump em meio à aproximação das eleições de meio de mandato no país em novembro, quando a população vai eleger os integrantes do Congresso americano.

A política para medicamentos patenteados, de marca ou inovadores, que tem sido tão bem-sucedida, permanecerá como está, afirmou.