Trump diz que juros nos EUA deveriam ser 'de 1% ou menos' e pede por cortes rápidos nas taxas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 16, que as taxas de juros no país deveriam ser de 1% ou menos, pois os EUA têm o melhor crédito do mundo "de longe". As falas ocorrem após o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) aumentar as taxas em 25 pontos-base (pb), elevando-as para a faixa de 3,75% a 4% ao ano.

"Nosso país está em plena expansão com novos investimentos! Se parássemos de negociar com todos os países com os quais temos déficit - o que inclui a maioria deles -, ganharíamos, no mínimo, US$ 1,5 trilhão por ano", escreveu Trump na Truth Social.

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Segundo ele, os EUA estão "sustentando" quase todos os países do mundo, e isso não pode mais continuar.

"Reduzam as taxas de juros dos Estados Unidos da América, e rápido!", instou ele.