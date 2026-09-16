Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Trump diz que juros nos EUA deveriam ser 'de 1% ou menos' e pede por cortes rápidos nas taxas

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 16, que as taxas de juros no país deveriam ser de 1% ou menos, pois os EUA têm o melhor crédito do mundo "de longe". As falas ocorrem após o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) aumentar as taxas em 25 pontos-base (pb), elevando-as para a faixa de 3,75% a 4% ao ano.

"Nosso país está em plena expansão com novos investimentos! Se parássemos de negociar com todos os países com os quais temos déficit - o que inclui a maioria deles -, ganharíamos, no mínimo, US$ 1,5 trilhão por ano", escreveu Trump na Truth Social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo ele, os EUA estão "sustentando" quase todos os países do mundo, e isso não pode mais continuar.

"Reduzam as taxas de juros dos Estados Unidos da América, e rápido!", instou ele.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/FED/JUROS/DECISÃO/REPERCUSSÃO/TRUMP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV