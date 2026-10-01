Trump diz que juros altos dos EUA pesam mais que inflação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o nível dos juros no país e afirmou que taxas elevadas estão prejudicando a economia mais do que a inflação. A declaração foi dada em entrevista à revista Time publicada nesta quinta-feira, 1. Segundo ele, "certos níveis de inflação" também podem ajudar a reduzir rapidamente o peso da dívida pública.

Trump responsabilizou o Federal Reserve (Fed) pelo custo elevado do crédito e disse que os EUA deveriam ter "a menor taxa de juros do mundo". O republicano voltou a acusar integrantes do conselho do banco central de agir politicamente contra seu governo, mas afirmou não culpar o presidente do Fed, Kevin Warsh, pelas recentes decisões da autoridade monetária.

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Na área de energia, Trump disse que os EUA "em breve" começarão a recompor as reservas estratégicas de petróleo. Ao tratar da Venezuela, afirmou que grandes petrolíferas estão ampliando presença no país e que Washington mantém uma "relação muito boa" com o governo de Delcy Rodríguez.

À Time, Trump também comentou a corrida de inteligência artificial (IA). Ele disse ter gostado "muito" do CEO da Anthropic, Dario Amodei, após jantar com o executivo, e afirmou que as posições dele sobre segurança em IA seriam diferentes da forma como são retratadas na imprensa. O presidente acrescentou que poderia considerar acordos que deem ao governo participação em empresas como OpenAI e Anthropic, nos moldes de operações que, segundo ele, já foram feitas com outras companhias.