Trump diz que iniciará negociações com o Canadá 'imediatamente' sobre questões bilaterais
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 9, que começará as negociações com o Canadá "imediatamente" e que não permitirá que a Ponte Gordie Howe, que faz ligação entre a província canadense de Ontário e o estado americano de Michigan, seja inaugurada até que os EUA sejam totalmente compensados comercialmente.
"Eu não permitirei que esta ponte seja aberta até que os Estados Unidos sejam totalmente compensados por tudo o que lhes demos e, também, e mais importante, que o Canadá trate os Estados Unidos com a Justiça e o Respeito que merecemos", escreveu o republicano na rede Truth. "Como todos sabem, o Canadá tem tratado os Estados Unidos de maneira muito injusta por décadas. Agora, as coisas estão mudando para os EUA, e RÁPIDO!", acrescentou.
Segundo Trump, as tarifas que o Canadá cobra por produtos lácteos americanos têm sido, por muitos anos, "inaceitáveis", colocando agricultores do país em grande risco financeiro.
Ele também voltou a criticar o recente acordo fechado entre Ottawa e Pequim: "a primeira coisa que a China fará é terminar TODO o hóquei no gelo sendo jogado no Canadá e eliminar permanentemente a Stanley Cup".