Trump diz que inflação é 'de curto prazo' e que não pensa na situação financeira dos americanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 12, que a alta da inflação no país será de "curto prazo", alegando que suas políticas estão funcionando mesmo em meio à guerra com o Irã. "Eu não penso na situação financeira dos americanos", afirmou, fora da Casa Branca, antes de partir para sua viagem à China. "Eu não penso nisso. Eu penso em uma coisa: não podemos deixar o Irã ter uma arma nuclear."

O republicano enfatizou que a inflação durante seu mandato está menor do que na época do ex-presidente Joe Biden e frisou que os preços do petróleo vão cair e ações subirão ainda mais com o fim do conflito. "O mais importante, independentemente de o nosso mercado de ações - que, aliás, está em alta histórica - subir ou descer um pouco é que o Irã não pode ter uma arma nuclear" disse.

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Ainda sobre a política externa, o presidente dos EUA comentou que garantirá a libertação de todos os presos políticos na Venezuela e que falará sobre Cuba "na hora certa", chamando a ilha caribenha de "falida".

Trump também confirmou que Dr. Marty Makary está fora do cargo de comissário da Agência de Controle de Alimentos e Medicamentos (FDA, em inglês).

Seu mandato, segundo a CNBC, foi marcado por disfunções internas e turbulências na liderança, juntamente com uma crescente reação negativa de fabricantes de medicamentos, médicos e grupos de pacientes sobre decisões regulatórias.