O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que falou muito brevemente sobre Jensen Huang, CEO da Nvidia com o líder da China, Xi Jinping. O americano foi recepcionado pelo chinês no aeroporto nesta quarta-feira, 18, em Shenzhen, onde os dois se reunirão em uma histórica cúpula trilateral com Vladimir Putin.

"Não discutimos isso. Talvez eu tenha me referido a isso apenas brevemente, porque é uma tragédia. É uma tragédia. Ele é um homem tão brilhante", disse Trump em entrevista à Fox News antes da cúpula.

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Jensen Huang, aliado de Trump que esteve com o presidente em sua última visita à China, renunciou na semana passada ao cargo de CEO da Nvidia após confessar um caso extraconjugal com Alice Huang, cuja empresa ajudou a dar à China acesso aos chips de computador avançados usados para desenvolver modelos de IA. Pequim negou que Alice Huang fosse uma agente do governo chinês.

Trump hesitou em impor restrições mais rígidas à capacidade da China de acessar os chips, sugerindo que não queria insultar a China e agravar as relações. O caso de Jensen Huang é uma das pedras no sapato que Trump leva para esta cúpula na China.

Quando questionado sobre o suposto episódio de espionagem, Trump respondeu: "Vamos colocar desta forma: eu sei de tudo. Nós espionamos a China. Eles nos espionam", disse ele. O americano também disse que os dois conversaram sobre inteligência artificial. "Conversamos a noite toda e falamos sobre isso".