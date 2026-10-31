Trump diz que está tomando conhecimento sobre caso Binance:'Não sabemos se é a Coreia do Norte'
Escrito por Juliana Machado (via Agência Estado)
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite deste sábado, 31, que está "tomando conhecimento" sobre o ataque hacker contra a Binance, em que US$ 6,3 bilhões foram roubados em criptomoedas, e afirmou que não sabe se a Coreia do Norte está envolvida no caso.
"Não sabemos se é a Coreia do Norte, mas, se for, conversaremos com eles sobre isso", disse ele, durante a festa anual de Halloween realizada no clube privado Mar-a-Lago na Flórida.
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Ainda no período da noite deste sábado, o FBI atribuiu a hackers norte-coreanos o roubo de criptomoedas.
Os recursos foram retirados da plataforma da Binance de minutos na quinta-feira, 29.