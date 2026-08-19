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Trump diz que conseguiu 'ótimo acordo' com o Canadá, que será bom para ambos os lados

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que conseguiu um "ótimo acordo" com o Canadá, que será bom para ambos os países, ao responder perguntas de repórteres na Casa Branca. O republicano reiterou que, por isso, decidiu adiar as tarifas de 50% sobre produtos canadenses por três dias, para que as autoridades tenham tempo de finalizar a assinatura dos documentos.

"Tive uma boa conversa por ligação com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, ontem à noite. Não teremos tarifas canadenses para nossos fazendeiros ou outras taxas contra os EUA. Será bom para todos", disse o presidente norte-americano.

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EUA/TRUMP/TARIFAS/CANADÁ/SUSPENSÃO
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