Trump diz que conseguiu 'ótimo acordo' com o Canadá, que será bom para ambos os lados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que conseguiu um "ótimo acordo" com o Canadá, que será bom para ambos os países, ao responder perguntas de repórteres na Casa Branca. O republicano reiterou que, por isso, decidiu adiar as tarifas de 50% sobre produtos canadenses por três dias, para que as autoridades tenham tempo de finalizar a assinatura dos documentos.

"Tive uma boa conversa por ligação com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, ontem à noite. Não teremos tarifas canadenses para nossos fazendeiros ou outras taxas contra os EUA. Será bom para todos", disse o presidente norte-americano.