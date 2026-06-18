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Trump diz que a Apple produzirá processadores em parceria com a Intel nos EUA

Escrito por Jean Mendes (via Agência Estado)
Publicado em 18.06.2026, 07:29:00 Editado em 18.06.2026, 07:37:44
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Trump diz que a Apple produzirá processadores em parceria com a Intel nos EUA -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 18, que a Apple concordou em trabalhar junto com a Intel para projetar e produzir processadores no país. "A tecnologia da qual o mundo depende foi inventada na América. Todos nos lembramos do 'Intel Inside'", disse o líder americano, que acusou antecessores "estúpidos" de deixar "Taiwan e outros roubarem nossas fábricas de semicondutores".

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"Eles esqueceram de proteger nossas indústrias com TARIFAS. Quando ganhei meu segundo mandato (na verdade, o terceiro!), ficou claro que a América precisava que sua indústria de semicondutores voltasse para os EUA", prosseguiu Trump, em publicação na rede Truth Social.

No esforço pela retomada da indústria do setor, o presidente afirmou já ter convencido a Nvidia a produzir processadores de "primeiro nível" com a Intel e o empresário Elon Musk a instalar uma fábrica da TerraFab nos Estados Unidos, também com ajuda da Intel.

"E, finalmente, a Apple concordou em trabalhar com a Intel para projetar e construir seus chips na América", afirmou Trump, ao recordar que o governo americano assumiu uma participação de 10% na Intel, no ano passado, o que teria feito o valor de mercado da companhia dar um salto de mais de US$ 500 bilhões em nove meses.

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Em maio, a Intel e a Apple já haviam divulgado um acordo preliminar para a fabricação de semicondutores em território americano e, na terça-feira, 16, a Intel anunciou a produção de um novo modelo de chips.

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